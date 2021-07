“Your italian pony” Chiara Ferragni e quel posteriore mai visto – FOTO

Chiara Ferragni si fa sempre più bella e le ultime foto pubblicate sono la prova, avete visto il post con suo marito? Uno schianto

Chiara Ferragni non è soltanto la regina delle influencer, è anche un’imprenditrice che ha fatto della sua passione un capolavoro. Seguita da ventiquattro milioni di follower, ha costruito un impero che ogni giorno si impegna a portare avanti e ad ampliare sempre di più.

Fedez è sempre accanto a lei a supportarla proprio come i suoi fan. Il loro è un amore unico, lontano da pregiudizi. Si sono conosciuti per caso e adesso sono due genitori meravigliosi.

Chiara Ferragni: Fedez è un pony o uno stallone? – FOTO

Nonostante Chiara Ferragni e il marito siano amati e seguiti da milioni di fan, c’è chi non perde occasione di dire la sua riguardo al loro rapporto. Molti credono che l’influencer decida sulla vita di Fedez e quando l’imprenditrice ha postato l’ultima foto insieme a lui scrivendo: “My italian stallion”, qualcuno ha commentato immediatamente: “Your italian pony”.

Una frase ironica che però ha lasciato il segno ed ha scaturito ulteriori commenti al riguardo. “Al massimo un pony” ha aggiunto qualcun altro sotto alla foto.

Lo scatto è molto romantico, Chiara e Fedez si abbracciano e si coccolano come non li abbiamo mai visti. Lei è girata di spalle e fa notare il suo fondoschiena. Passano gli anni e si fa sempre più sensuale, il posteriore è cresciuto o è la gonna che indossa a farla sembrare più prorompente?

I fan hanno notato alcuni cambiamenti post-gravidanza per la Ferragni. L’influencer con qualche chilo in più sembra ancora più sensuale e affascinante.

Il web la adora e non perde occasione di farglielo sapere, lasciando un commento o un like sotto ad ogni post. Per non parlare dei suoi bambini, Leone e Vittoria. I follower non aspettano altro che vedere gli outfit della piccola o le foto dell’ometto di casa.