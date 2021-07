La Chiara Ferragni nazionale ed il suo Fedez approdano in Puglia concedendosi i un soggiorno extralusso. Appena svelata la cifra per il resort dei loro sogni.

Quest’anno la meta prescelta per la coppia di sposini e nuovamente neo genitori, Chiara Ferragni e Fedez, si trova nei pressi del minuto comune brindisino di Fasano. Al confine con le splendide acque e località salentine, l’imprenditrice digitale italiana ed il suo amato rapper nel ruolo di appagato consorte, hanno optato per un soggiorno extralusso all’insegna del relax.

In compagnia di cari amici di famiglia, partner professionali ed i loro due gioielli, Leo e Vitto, la coppia più celebre d’Italia ha documentato in questi giorni i più salienti dettagli della vacanza ancora in corso. La bellezza del resort prescelto ha fin da subito attirato l’attenzione dei loro fan, che non hanno mancato di esprimere la loro curiosità in merito alla potenziale cifra investita dai due per la loro vacanza. Dunque, a poche ore dal loro atterraggio in jet privato in Puglia, adesso il quesito è stato esaudito da alcune approfondite ricerche.

Chiara Ferragni: soggiorno extralusso con Fedez, svelata la cifra esorbitante del resort

Si tratta di una storica tenuta di lusso ampiamente dedicata al benessere dei suoi ospiti e alle splendide viste a 360° sul panorama circostante. Mattinate in piscina, abbracci tra piante secolari e suggestivi cortili d’epoca, complici.momenti in spa, caratteristiche location ed un’inesauribile scorta di tipici panzerotti durante i loro pranzetti romantici. A contornare l’atmosfera tipica di un sogno saranno infine gli indimenticabili scorci da cui osservare il tramonto. Ed infine un campo da golf personale dedicato ai suoi albergatori.

Sostenuta in primis dalla catena di Hotel “Rocco Forte“. Chiara e Fedez stanno trascorrendo le ultime ore del loro soggiorno estivo nella Masseria Torre Maizza, che nella sua pagina Instagram ufficiale non dimentica di ringraziarli per la loro permanenza, quanto per il loro indiretto ruolo di sponsor. Ora è il momento di svelare la cifra richiesta dai loro fan. Secondo alcune approfondite indagini sul web, una sola notte di permanenza nella Masseria pugliese può equivalere ad un totale orientativo di oltre 1.100 euro.

Considerando però che il prezzo si identifichi con il momento clou della stagione, e la qualità che esso implichi, potrebbe trattarsi di una cifra apparentemente esorbitante, quanto accessibile in periodo di minor afflusso. Ad ogni modo, stando a quanto dimostrato dalla coppia in questi giorni, pare che ne sia indiscutibilmente falsa la pena.