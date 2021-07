“Non ha tempo per la ceretta”, Chiara Ferragni versione scimmia: le risate dei fan – VIDEO

Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso un video molto divertente in cui la nota influencer sembra non aver avuto tempo per andare dall’estetista a farsi una ceretta

“Oltre le gambe c’è di più”, questa la didascalia al video condiviso sul profilo ufficiale Instagram di Fedez in cui è insieme a sua moglie. Chiara Ferragni appare in primo piano ma il particolare che notano i fan non è di certo il suo viso. A spiccare sono le gambe pelose della fashion blogger. Una scimmia per la quantità di peli esagerata.

Un utente ha scritto: “Non ha avuto tempo per la ceretta” ma in realtà andando avanti con la clip si vede poi che dietro di lei c’è suo marito. La gambe incriminate quindi sono quelle del rapper, riconoscibilissimo per la quantità spropositata di tatuaggi presenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Eleonora Daniele, la scoperta pazzesca: la giornata che mai dimenticherà

Il video in cui Chiara Ferragni ha bisogno di un’ estetista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Sembra la scena di un film”, Laura Torrisi: il décolleté esplode sotto al vestitino bianco – FOTO

I seguaci della coppia sono scoppiati a ridere di sicuro come si evince dai tanti commenti divertenti postati a margine del video. Ce n’è anche uno autorevole del regista turco famoso in Italia Ferzan Ozpetek che mette tante faccine che ridono a crepapelle.

Oltre a lui ci sono ben oltre i 3000 commenti per i fan della coppia più famosa del web e 3 milioni e 300mila cuoricini su Instagram. Un successo planetario per un video che diverte tutti i seguaci dei Ferragnez.

Negli ultimi tempi Fedez sta riscuotendo grandi consensi anche dal punto di vista della sua carriera artistica dato che il singolo “Mille“, in cui canta insieme a Orietta Berti e Achille Lauro, è primo in classifica dei brani più ascoltati da settimane.

Gli importanti riconoscimenti avuti nel corso della carriera del rapper e anche quelli ottenuti da sua moglie Chiara non hanno mai montato la testa dei due innamorati, che sono rimasti sempre molto umili e vicini al loro seguito di fan sparsi in tutta Italia e non solo.