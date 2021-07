L’influencer ha condiviso due scatti con il suo Tommaso in braccio, top succinto e grande femminilità che però pare non sia stata digerita da molti suoi fan.

Ancora non sono chiari gli spostamenti futuri del compagno Daniele Rugani e quindi in quale squadrò giocherà il giovane nella prossima stagione calcistica. Per Michela Persico e il piccolo Tommaso dunque si tratta di un continuo spostamento tra Torino, Bergamo e la Francia, anche se questo continuo viaggiare non sembra affatto pesare alla neo mamma.

Michela dopo il parto si è inoltre ripresa alla grande ottenendo in pochi mesi con l’aiuto di un personal trainer la forma fisica che ha sempre avuto. Le foto che posta con assiduità sui social raccontano la sua splendida bellezza e le forme prorompenti che la contraddistinguono.

Michela Persico alza la temperatura ma i fan si scagliano contro di lei

“Le serate al lume di candela 🕯io e il mio piccolo migliore amico, e come ci divertiamo 👼💙 #mybebe #bergamo #summertime”, scrive Michela nella didascalia che accompagna le foto al parco con Tommaso.

Lo tiene in braccio stretto al suo petto, lei è la mamma più bella di tutte però con i jeans a vita alta, il top bianco da cui spuntano i seni rigogliosi, capelli in piega e dei sandali corallo aperti sul piede.

Forse la giovane pubblicando questi scatti non pensava avrebbe sollevato un così grande polverone, la sua community infatti si è scagliata contro di lei e le due forme fin troppo esposte alla merché di sguardi e commenti esterni.

“Sempre le tette di plastica in bella vista 👏”, “Vedi che hai scordato di coprirti le tette dopo la poppata. Stai attenta”, “Bravissima anche con tuo figlio in braccio, hai sempre le tette di fuori, in primo piano”, “Copriti che ti si fredda il latte”. Chissà se Michela risponderà alle critiche ricevute oppure eviterà di dar seguito a questi messaggi ricevuti.