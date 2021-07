Covid19. Positivo al tampone viaggia in aereo: come ha beffato la sicurezza. Tremendo

Covid19. Un uomo, positivo al tampone rapido, è riuscito a introdursi tra i passeggeri di un volo da Djakarta a Ternate. Come ha eluso la sicurezza

Un uomo indonesiano, risultato positivo al Covid19 tramite tampone rapido, è riuscito a introdursi tra i passeggeri di un volo della compagnia low cost Citilink da Djakarta a Ternate.

Il modo in cui è riuscito a eludere la sicurezza è davvero incredibile, tuttavia non l’ha fatta franca e dovrà andare incontro a severissime sanzioni avendo messo a repentaglio la salute delle persone presenti in aeroporto, degli altri viaggiatori e del personale attivo sul veivolo. Ecco cosa è accaduto.

Positivo al Covid19 s’introduce su un volo da Djakarta a Ternate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Citilink Indonesia (@citilink)

Un uomo indonesiano positivo al Covid19 ha usato uno stratagemma ingegnoso per poter viaggiare senza intoppi su un volo da Djakarta a Ternate.

Leggi anche —>>> Vaccini anti-covid, i giovani trainano la campagna: si spera ne “l’effetto Decreto”

Come riporta il quotidiano popolare britannico Daily Mail e rivelato inoltre dal sito Dagospia, la persona in questione avrebbe indossato il burqa della propria moglie. Al contrario del consorte, infatti, la donna sarebbe risultata negativa al test rapido antigenico. L’uomo ha sottratto il suo certificato e i documenti, ha messo su il travestimento che camuffava perfettamente la sua identità, e sarebbe poi salito sull’aereo senza problemi di sorta.

Una hostess diligente si è accorta che qualcosa non andava. Il passeggero, infatti, è entrato nella toilette dell’aereo durante il viaggio, uscendone però con i propri abiti, non indossando più il camuffamento che aveva adoperato fino a quel momento.

Leggi anche —> Green Pass, le nuove regole in vigore dal 6 agosto: dove sarà obbligatorio

L’assistente di volo lo ha denunciato alle autorità, costringendolo a un ennesimo tampone risultato, ovviamente, positivo. Muhammad Arif Gani, capo operativo della task force Covid-19 di Ternate, ha dichiarato che l’uomo è stato messo immediatamente in sicurezza e portato con un’ambulanza presso il proprio domicilio dove dovrà affrontare un periodo di necessaria quarantena. Sarà controllato dagli stessi ufficiali della Task Force.

Al termine dell’isolamento dovrà rispondere davanti a un giudice delle violazioni commesse.