Tra Cristina Buccino e Daniele Scardina è già finito l’amore? Rumors consolidati parlano di anticipazioni bollenti

Per molti erano già la super coppia dell’estate e invece pare che sia stato solo un fuoco di paglia. Parliamo di Cristina Buccino, l’influencer da oltre 2,5 milioni di follower e Daniele Scardina, il pugile ex di Diletta Leotta.

Solo poche settimane fa erano comparse sul settimanale Chi le foto che ritraevano il primo bacio della nuova coppia. Uno scoop che dopo pochi giorni però ha fatto calare su di loro il silenzio, o meglio, circolare le voci di una rottura tra i due. Ma cosa è successo davvero? Rumors consolidati spiegano come stanno le cose.

Cristina Buccino e Daniele Scardina, la verità sulla rottura

Cristina Buccino e Daniele Scardina non stanno più insieme. Se c’è chi dice che il pugile si sia allontanato per dedicarsi soprattutto allo sport e concentrarsi sul suo lavoro, altri rumors spiegano che le cose non starebbero proprio così.

Indiscrezioni importanti spiegano che sarebbe stata la modella calabrese a interrompere sul nascere la relazione, infastidita da alcuni atteggiamenti del pugile, più interessato a comparire sui giornali di gossip e ad aumentare la sua fama, che ad impegnarsi in una storia sentimentale vera.

Cristina Buccino è una donna bellissima, dal fascino indiscusso e dal fisico mozzafiato, certamente tra le single più ambite del momento. Stare accanto a lei fa gola a molti, ma Cristina cerca un uomo che si voglia impegnare davvero difendendo la sua privacy e la sua vita privata.

Già in passato altri uomini avevano provato a sfruttare il suo successo per uscire dall’anonimato e anche in quel caso la Buccino aveva dato il ben servito.

Per Cristina è stato un anno ricco di successi professionali. Dopo aver lanciato in Italia, insieme alla sorella Maria Teresa, il loro marchio di skin care, è pronta a conquistare il mercato straniero con la linea di prodotti a suo nome e tra un impegno e un altro, spera sempre che possa arrivare presto l’amore, quello vero.

Lo troverà? A quanto pare Scardina, per il momento, non è l’uomo che fa per lei.