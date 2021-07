Diletta Leotta, aperture pericolose, se zoommi vai in paradiso – FOTO

Diletta Leotta, la conduttrice sportiva ha mandato in estasi i followers con l’ultima foto: aperture pericolose, lo zoom è dietro l’angolo.

Diletta Leotta, la splendida conduttrice sportiva – confermata di recente su DAZN – si gode dei momenti dediti al relax prima che riparta il campionato. La Leotta ci ha mostrato scatti mozzafiato insieme a Can Yaman, l’attore turco che fa impazzire anche le italiane, insieme in luoghi da sogno.

Per la gioia dei fans non sono mancate le foto in costume: che sia bikini – come quello rosa che le ha fatto superare i 700 mila like – o intero, è sempre un successo. I commenti sono numerosissimi, tutti sono pazzi della bella sicula.

Diletta Leotta, apertura pericolosa di gambe: attenzione!

