Eleonora Daniele, la scoperta pazzesca: la giornata che mai dimenticherà

Eleonora Daniele ha appena trascorso una giornata indimenticabile facendo una scoperta pazzesca: i dettagli

La conduttrice padovana Eleonora Daniele ha trascorso una giornata indimenticabile grazie a sua figlia Carlotta. Per tutti i genitori il periodo dei primi anni di vita dei loro figlioletti è il più bello ed emozionante e lo è anche per la giornalista di “Storie italiane” che ha compiuto 1 anno il 25 maggio scorso.

Con un post sui social, due giorni fa, ha voluto far sapere a tutti che è mamma da 14 mesi. Ha pubblicato una foto con i piedini della piccola che con vestitino e scarpine rosa, sta imparando a camminare. Si legge, come didascalia allo scatto: “14 mesi con te, amore“.

Eleonora Daniele, quando torna in onda “Storie italiane”

La conduttrice che compirà 45 anni il 20 agosto si è destreggiata in maniera splendida tra la famiglia e il lavoro anche con l’aiuto di suo marito Giulio Tassoni. Il 13 settembre riprenderà la trasmissione tanto attesa dagli italiani, “Storie italiane” in onda tutti i giorni feriali dalle 10 alle 12 (tra “Uno mattina” e “È sempre mezzogiorno“.

Un appuntamento da non perdere dove i protagonisti raccontano le loro avventure aiutati dai giornalisti e inviati del programma condotto in maniera perfetta dalla Daniele. Il programma di Rai 1, in onda da dieci anni, ne compirà undici, Eleonora è alla sua guida dal 2013, ovvero da ben otto lunghi anni.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, la conduttrice è sposata dal 14 settembre 2019 dopo 16 anni di fidanzamento con l’imprenditore Giulio Tassoni, discendente diretto di Alessandro Tassoni, autore de “La secchia rapita“. La gravidanza che ha dato la vita a Carlotta a maggio dell’anno scorso è stata annunciata in diretta tv dalla stessa giornalista durante una puntata di “Storie italiane“.

La Daniele, secondo “Il Fatto quotidiano”, guadagna ben 1200 euro a ogni puntata condotta dell’appuntamento imperdibile della mattina di Rai 1. Una cifra niente male e meritatissima per la giornalista nativa di Padova.