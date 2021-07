Elettra Lamborghini fa preoccupare i suoi fan. Il breve video nelle Instagram Stories che nessuno si aspettava

Elettra Lamborghini ne ha combinata un’altra delle sue. Con lei non c’è da stare mai tranquilli. L’ereditiera oltre le foto e le pose super sexy, i momenti di ilarità che piacciono un sacco ai suoi 6,7 m ilioni di follower, trova sempre il modo di non far abbassare l’attenzione su di se.

Questa volta però ha fatto preoccupare tutti i fan che dopo aver visto il breve video sono andati nel panico totale. Vediamo cosa è successo.

Elettra Lamborghini sanguinante, cosa è successo?

Elettra Lamborghini manda nel panico i suoi fan. Un breve video nelle Instagram Stories la mostra con il naso che sanguina e un occhio nero. Il web è terrorizzato e si chiede cosa sia successo all’ereditiera più famosa dei social.

La giunionica cantante sgancia questa bomba senza preavviso. Prima alcuni scatti da un set fotografico in post produzione che la mostrano bellissima insieme ai suoi amici cavalli, poi il video choc che nessuno si sarebbe aspettato.

Capelli al vento, sangue che gocciola dal naso e un occhio tutto nero. Lo sguardo prima basso e poi ad un certo punto un sorriso un po’ accenato. Immediatamente si cambia registro con un post dedicato alla felicità e un repost della presentazione di “Casa Comello” che la vede protagonista.

Cosa avrà mai combinato la bella Elettra? A guardare bene si tratta di un trucco fatto ad hoc, probabilmente per qualche video o foto che ha scattato o che dovrà scattare in queste ore e ha voluto dare un piccolo accenno ai suoi follower.

Il panico sui social si è scatenato in un attimo ma basta rimanere lucidi per capire che non è nulla di grave, anzi. Magari da qui a breve la cantante ci racconterà di cosa si tratta. Rimaniamo connessi per capire bene cosa sta combinando.