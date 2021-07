Elisa Isoardi cambia look, novità in vista per la conduttrice?

La bella Elisa in attesa di una nuova proposta lavorativa ha deciso di rilassarsi un po’ dalla mamma Irma dove ha sfoggiato un nuovo colore di capelli.

Per qualche settimana si era vociferato di una nuova possibile proposta lavorativa per lei da parte di Mediaset. Informazione però smentita proprio da Pier Silvio Berlusconi che in conferenza ha tagliato corto dicendo:

“Non ci sono progetti specifici per Elisa Isoardi. Se ci fosse un programma adatto la prenderemo in considerazione. A oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla, nonostante sia un’ottima professionista. Ne abbiamo già tanti”.

Lei ha così deciso di tornare qualche giorno dalla madre Irma a Castelmagno, Cuneo, dove gestisce un ristorante di montagna e darle una mano in attesa di tempi migliori.

Elisa Isoardi sfoggia un nuovo colore di capelli, le foto parlano chiaro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Il settimanale Oggi ha raccolto in esclusiva alcuni scatti rubati proprio all’interno del ristorante che gestisce la madre di Elisa a Castelmagno e la sua trasformazione è davvero impressionante.

La vediamo servire ai tavoli con in capelli nettamente schiariti con evidenti sfumature di biondo molto intenso, non più un bel castano chiaro a cui siamo stati abituati a vederla. Le foto la immortalano anche mentre incontra lo chef stellato Michelangelo Mammoliti seduto a gustare le specialità della mamma Irma.

In molti si chiedono dunque se questo cambio look improvviso voglia annunciare un possibile nuovo progetto per lei oppure sia soltanto un suo desiderio passeggero di vedersi diversa e più giovane.

In attesa di scoprirlo Elisa nelle sue Instagram stories ci ha svelato che oggi nel tardo pomeriggio dovrebbe partire per la Sardegna per la sua vacanza, anche se al momento è ancora tutto molto incerto vista la situazione attuale che sta vivendo la Regione dopo il terribile incendio che l’ha colpita nelle scorse ore.