La showgirl Elisabetta Gregoraci fa sua quest’estate. Nel fisico da serie A è ufficialmente “l’ottava meraviglia del mondo”.

Ha inizio un nuovo progetto fotografico questa mattina di fine luglio per la meravigliosa conduttrice e showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci. Un ritorno sul set tra alte temperature ed una necessaria dose di bellezza pare sia proprio quello che i suoi fan stavano aspettando.

Sorridente come sempre Elisabetta si affaccia inizialmente sul set dello shooting, come documentato nelle sue storie su Instagram, accolta da un team che si è mostrato fin da subito visibilmente entusiasta di accoglierla. “Il fotografo è il più invidiato della terra”, ammonirà simpaticamente qualcuno tra i commenti alla serie di scatti, mentre la showgirl si appresta a dare il cinque ad un esponente della troupe. Poi, il video conclusivo. Lì, in bella vista, Elisabetta sarà la personificazione de “l’ottava meraviglia del mondo“.

Elisabetta Gregoraci, l’estate è sua. Un fisico da serie A in mostra. E’ “l’ottava meraviglia del mondo”

