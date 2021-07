Emanuele Filiberto, il principe moderno che fa sognare le donne d’Italia

Emanuele Filiberto di Savoia, oltre al titolo anche la notorietà. Il principe che piace tanto alle donne italiane.

Bello, carismatico, affascinante, chi non ha mai sognato un principe come nelle favole ma in chiave moderna? Dal momento che i sogni son desideri eccoli avverati, Emanuele Filiberto è si un principe ma moderno.

All’anagrafe Emanuele Filiberto Umberto Reza Ciro René Maria è l’erede di una delle dinastie più importanti d’Europa, quella dei Savoia. Nasce a Ginevra il 22 giugno 1972 e cresce in Svizzera, porto sicuro per la sua famiglia dopo l’esilio imposto a tutti i discendenti maschi dell’ex re d’Italia.

Emanuele è l’unico figlio di Vittorio Emanuele di Savoia e Marina Ricolfi Doria, nipote di Umberto II di Savoia, ultimo re d’Italia.

Il principe ha dovuto faticare non poco per toccare suolo italiano e nel 2002 ci è riuscito partecipando a vari talent televisivi e facendosi conoscere per la straordinaria persona che è.

Il nobile vive a Montecarlo con sua moglie Clotilde Courau, attrice francese, dalla quale ha avuto due figlie, Vittoria Chiara e Luisa.

Emanuele Filiberto, il principe moderno tanto amato dalle donne

Al posto del cavallo bianco Emanuele scorrazza in motocicletta e come mantello usa un chiodo di pelle. Raffinato, bellissimo, elegante, carismatico, Emanuele Filiberto ha fatto breccia nel cuore delle donne italiane che guardano Clotilde con una certa invidia.

Tatuato e trasgressivo il principe di casa Savoia fa sognare come nelle favole, ma la realtà è ben diversa dalla fantasia dal momento che Emanuele è carne, ossa e sangue.

Il suo modo di fare, il suo sorriso, il suo sguardo sono il connubio perfetto per quell’amore platonico che le donne italiane possono solo provare. Si platonico, perchè il nostro caro principe è fedele alla moglie ed ama tantissimo le sue figlie.

Il principe rappresenta il sogno e al mondo solo poche fortunate hanno potuto vedere materializzarsi questo desiderio.

Emanuele su Instagram è molto seguito, vanta un seguito di 113mila follower, è molto apprezzato e questo sugella il fatto che per quanto triste sia stato il passato, le nuove generazioni possono sempre cambiare (in senso figurato) quello che è stato.