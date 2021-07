Gianni Nazzaro muore all’età di 72 anni. Combatteva contro un brutto male

Il famoso cantante si è spento presso il Policlinico Gemelli di Roma. Combatteva a lungo contro un brutto male e non ce l’ha fatta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spettegolando.it (@spettegolando.it)

Gianni Nazzaro non ce l’ha fatta. Il cantante si è spento all’età di 79 anni e da tempo combatteva contro un butto male.

E’ morto questa sera alle 19 presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato. Al suo fianco la compagna Nada Ovcina e il cappellano dell’ospedale.

E’ stato uno dei protagonisti della musica leggera italiana degli anni ’70, ha cantato brani come ‘Quanto è bella lei’, ‘L’amore è una colomba’, ‘Non voglio innamorarmi mai’, ‘A modo mio’, ‘In fondo all’anima’.

Il cantante si è spento all’età di 72 anni, da tempo era malato e combatteva contro un tumore al polmone.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Tik Toker va in ospedale per un controllo. Quello che scopre è inimmaginabile

La carriera di Gianni Nazzaro

Gianni Nazzaro si affacciò al Festival di Napoli nel lontano 1967 con ‘Sulo ppe mme e ppe te’, l’anno successivo partecipa a Un disco per l’estate con il brano ‘Solo noi’.

Negli anni ’70 con le sue hit partecipa al Festival di Sanremo più di una volta. Nel 1987 prova a tornare con ‘Perdere l’amore’ ma la canzone viene scartata, l’anno seguente però il brano verrà portato al successo e al trionfo sul palco dell’Ariston con Massimo Ranieri.

Gianni Nazzaro è stato anche attore e ha recitato in alcuni film. Nel 2014 ha partecipato a ‘Tale e quale show’ con Carlo Conti, vincendo anche una puntata proprio con ‘Perdere l’amore’.

Nel 2014 è rimasto coinvolto, in Francia, in un incidente d’auto insieme alla sua compagna Nada Ovcina dove ha perso un rene rischiando di rimanere paralizzato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Cristina Buccino e Daniele Scardina, Yeslife rivela le novità sul loro rapporto

Giovanni lascia due figli: Giovanni junior e Giorgia, nati dalla relazione con la sua compagna Nada Ovcina.