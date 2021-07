Giorgia Palmas, ex velina e personaggio televisivo, sta vivendo un momento davvero felice della sua vita. Tutto è perfetto quando c’è l’amore.

Giorgia Palmas è una showgirl e personaggio famoso della televisione italiana, deve il suo successo al bancone del tg satirico “Striscia la Notizia” di Antonio Ricci, dove vi ha partecipato per diverse edizioni come valina mora.

Attualmente oltre ad essere una conduttrice televisiva è anche un influencer su Instagram dove vanta un seguito di 1,8 milioni di follower.

Bella, solare, semplice, mora, Giorgia incarna la perfetta donna mediterranea, originaria di Cagliari (Sardegna) ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da piccolissima.

I tanti concorsi di bellezza vinti le hanno quel lasciapassare per i riflettori che tanto desiderava.

La felicità di Giorgia è a portata di mano e si chiama Mia

Giorgia Palmas si è sposata da pochissimo con il nuotatore Filippo Magnini, insieme hanno avuto una bambina di nome Mia. La piccola creatura è sorella di Sofia, nata dalla precedente relazione di Giorgia con l’ex calciatore Davide Bombardini.

Tutti sono felicissimi per la piccola di casa, nata il 27 settembre 2020, ha portata ancora più gioia ed amore in famiglia. Sofia ormai è una ragazzina, ha compito 13 anni il 15 luglio, ed accudisce la sorellina come una seconda mamma.

Lo scatto che questa mattina Giorgia ha postato su Instagram ha sciolto i cuori dei fan, uno scatto in bianco e nero, in spiaggia, dove la showgirl tiene in braccio la piccola Mia che indossa un bodino a pois ed una bandana come la madre.

Giorgia è rilassata, sorridente, guarda lontano, lì dove indica Mia. Tutto l’amore del mondo è tra le sue braccia.

In tantissimi hanno commentato lo scatto, madre e figlia formano un quadro perfetto, le due protagoniste sono state molto apprezzate, commenti e cuoricini hanno colorato la mattinata di entrambe.

Giorgia scherzosamente da il buongiorno al mondo ed ironicamente sottolinea “almeno a chi è sveglio”, come se volesse sottolineare il fatto che Mia l’abbia buttata giù dal letto.