“Che pupina meravigliosa”, Giulia Provvedi il filo del costume è invisibile, quasi magia senza veli: “amore di zia” – FOTO

Giulia Provvedi, sorella “Le Donatella” ha trascorso una meravigliosa giornata al mare in compagnia della nipote: i dettagli “bollenti”.

Altro giro di emozioni sull’onda del successo delle sorelle “Le Donatella”, con Giulia Provvedi protagonista di scatti infuocati in riva al mare.

L’ex cantante di X Factor, stavolta non è in compagnia della sorella Sivlia, ma il mood frizzantino dello scatto non è mancato neanche in questa occasione. Gli impegni di Silvia hanno tenuto lontano la madre dalla figlia.

La più piccola delle “tre dell’Ave Maria” ha accompagnato la zia Giulia a trascorrere un’altra giornata di sole rovente, in riva al mare. La figlia di Silvia ormai fa parte dell’equipe più scatenata dei social network. E nessuno manifesta dubbi sul fatto che da quì al prossimo futuro sia lei a prendere il posto e mantenere inalterata la tradizione.

Vediamo insieme i dettagli più compromettenti di un’altro “colpo da novanta” dell’estate fin quì più incandescente per “Le Donatella”

Giulia Provvedi e la più piccola tra le tre dell'”Ave Maria”: combinazione vincente

