Jesse St. James era uno dei “cattivi” di Glee, eppure è stato uno dei personaggi preferiti della serie più amata dai giovani di qualche anno fa

Glee è stata una delle serie tv più amate della scorsa generazione, e a distanza di anni dalla fine continua ad essere vista ogni giorno da tantissime nuove persone. I personaggi del cast ancora oggi sono seguiti nei loro momenti di vita quotidiana, sono in tantissimi ad essersi affezionati a loro a voler sapere cosa stanno facendo: in tanti ad oggi sono sposati, hanno dei figli, altri invece hanno continuato semplicemente la loro carriera nel mondo della recitazione e si sono dedicati solo ed esclusivamente al lavoro o alla musica. Tra i personaggi più amati, abbiamo senza ombra di dubbio Jesse St. James.

Glee, vi ricordate Jesse St. James? Oggi ha 36 anni e fa ancora l’attore

Jesse era uno dei personaggi più odiati, all’inizio. Faceva parte della scuola avversaria, un talento pazzesco che portava avanti la sua squadra. Per riuscire a far perdere il Glee Club protagonista della serie, Jesse tenta di conquistare Rachel che è la più brava e spezzarle il cuore, ma alla fine si innamora davvero di lei. Peccato però che per lui non ci sono speranze perché Rachel è innamorata profondamente di Finn. Quando poi Finn purtroppo muore nel 2014, quando l’attore Cory Monteith ci ha lasciati all’improvviso, Rachel nella serie ha vissuto un lungo periodo da single e nel salto temporale l’abbiamo vista sposata proprio con lui, Jesse.

Oggi Jonathan, l’attore che lo interpretava, ha 35 anni ed è amatissimo sul web. Lui e Lea Michele (Rachel) sono migliori amici e si vedono praticamente tutti i giorni: i due si sono conosciuti anni fa sul set della serie.