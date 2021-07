Karina Cascella, in sottoveste regala momenti di sensualità ai fan. La showgirl svela su Instagram i suoi incredibili segreti, il web si inchina: strepitosa

Passare inosservata non è sicuramente una possibilità per Karina Cascella. Con il suo carattere forte, la tagliente seppur coerente sincerità e l’irresistibile fascino, la showgirl ha totalizzato negli anni un pubblico di fan fuori dal comune.

Fedele e ammirato, le riserva stima e affetto, proprio per quell’autenticità, divenuta la sua firma. Forse proprio questa la carta del suo successo, esploso dopo il ruolo di opinionista ricoperto nel programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, della quale fu una vera icona. Molte le apparizioni televisive svolte in seguito, soprattutto come ospite a “Pomeriggio 5” e “Domenica Live”, fino alla sua decisione di allontanarsi dai riflettori.

Attualmente si dedica principalmente al suo nuovo ristorante argentino aperto a Bergamo con il compagno Max Colombo, ma soprattutto a Instagram, dove svolge la redditizia professione di influencer con oltre 1 milione di followers al seguito.

Gli scatti postati riguardando la sua attività di ristoratrice, che sembra procedere a gonfie vele nel locale “Matambre” estremamente curato, con proposte gastronomiche di alto livello. A focalizzare l’attenzione degli utenti sono tuttavia le immagini accattivanti della showgirl, con le quali pubblicizza prodotti o condivide la sua quotidianità, dove la bellezza è sempre protagonista.

Karina Cascella, in rosso seduce il web: unica

Karina Cascella, in tutto il suo naturale splendore, posa su Instagram e svela un piccolo segreto di bellezza, da godere nella semplicità di casa. Proprio per questo, per l’occasione sfoggia una morbida e sensuale sottoveste, che ben rende l’idea del mood comfy con il quale sperimentare i prodotti.

Si tratta di alcuni thè con proprietà drenanti e detox, permettendo di concedersi anche piccole pause di relax, che non potevano avere migliore testimonial della radiosa bellezza che caratterizza la showgirl. Senza trucco, sfoggia il look casalingo in rosso, il cui modello disegna perfettamente le curve strepitose e la perfetta silhouette, per un’esplosione di sensualità che blocca il web.

Gli utenti restano senza respiro davanti a tale apoteosi di seduzione, ma le parole non mancano: “La tua bellezza è sempre un’evento a cui non si può mancare”, “Super bella, super sexy”, “Che schianto!”.