Kasia Smutniak ha pubblicato un tris di scatti davvero irresistibile: l’attrice polacca ha raccolto il pieno di likes su Instagram

Non sono mai scontati né banali i post che la bellissima Kasia Smutniak condivide tramite il suo profilo di Instagram. La moglie di Domenico Procacci, seguita da ben 400mila utenti, utilizza i social per trattare di argomenti che le stanno particolarmente a cuore. Alcuni mesi fa, l’attrice aveva annunciato tramite un post di essere affetta da vitiligine, la malattia che per tanto tempo aveva cercato di nascondere. Qualche ora fa, invece, la polacca ha condiviso un tris di scatti da perdere la testa: i followers, di fronte al contenuto del post, si sono lasciati andare ai commenti più disparati.

NON PERDERTI ANCHE —> “Prova costume superata”, Bianca Guaccero, il bikini mette alla prova le coronarie – FOTO

Kasia Smutniak, la compilation irresistibile: il maglioncino scollato seduce tutti – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

NON PERDERTI ANCHE —> “E’ nato dall’amore”, Belen Rodriguez lo annuncia sui social, tripudio di likes – FOTO

La compilation recentemente postata da Kasia Smutniak ha dato il via ai commenti più disparati. Non essendo stato menzionato il luogo in cui sono stati realizzati gli scatti, i followers hanno tentato di ricostruirlo, azzardando svariate ipotesi. “Toscana?” – ha ipotizzato un utente, mentre qualcun altro aggiungeva – “E’ il set per la seconda stagione di Domina?“. La bellissima attrice compare solamente nella seconda delle tre foto, in quanto, nella terza, l’inquadratura offre semplicemente la sua ombra.

Nel selfie, la Smutniak indossa un cappello e degli occhiali neri che le conferiscono un tocco di eleganza e di classe. Kasia si riprende di profilo, non mancando di indirizzare le attenzioni sul maglioncino che, caratterizzato da una profonda scollatura, lascia solamente immaginare il décolleté. Nei commenti, i fan hanno ipotizzato che l’attrice possa trovarsi in Puglia, a girare la seconda stagione di “Domina”. La serie televisiva, ambientata nell’antica Roma, la vede vestire i panni della protagonista.

Ancora, tuttavia, non si hanno certezze in merito alla realizzazione della seconda stagione. Indubbiamente, sul personaggio di “Livia Drusilla” ci sarebbe ancora molto da dire, e la Smutniak, qualora le venisse proposto di tornare sul set, non potrebbe affatto rifiutarsi.