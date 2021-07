“Love is in the Air” anticipazioni 28 luglio: Serkan rivela ad Eda la verità?

Terzo appuntamento della settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che Serkan ha scoperto tutti sui genitori di Eda

Siamo arrivati al terzo appuntamento della settimana con Love is in the Air, la serie tv turca più amata del momento. Eda e Serkan stanno vivendo una vera e propria favola da quando hanno deciso di dichiararsi amore, hanno deciso di mettersi insieme quando lei stava per partire per l’Italia e pensavano che i problemi fossero finalmente finiti. In realtà così non è stato: infatti Serkan, quando suo padre è uscito dall’ospedale dopo il malore che ha avuto, ha scoperto una terribile verità sulla morte dei genitori della sua amata Eda.

Love is in the Air, le anticipazioni della prossima puntata

L’azienda dei Bolat è responsabile della morte dei genitori di Eda, e sono anni che il padre di Serkan convive con questo terribile senso di colpa. Di certo non pensava che la vita di suo figlio si sarebbe incrociata con quella della figlia della coppia morta in un incidente stradale, per questo motivo ha deciso di raccontare a suo figlio tutta la verità su quello che è successo. Serkan è profondamente turbato da quello che ha scoperto, anche perché tra lui ed Eda non ci sono più segreti, o almeno non ce n’erano più. Adesso Serkan ha bisogno di capire qual è la cosa più giusta da fare, ma ha paura che questo potrebbe rovinare il loro rapporto per sempre. Come reagirebbe Eda, se scoprisse che la famiglia di Serkan è responsabile della morte dei suoi genitori?

Per scoprire se Serkan deciderà di raccontarle la verità, non ci resta che aspettare il prossimo episodio che andrà in onda domani alle 15:30 su Canale Cinque come tutti i giorni.