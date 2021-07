Un tragico incidente ad un incrocio sulla provinciale 86 tra Trodica e Morrovalle (Macerata) è costato la vita ad un uomo di 56 anni, padre di tre figli.

Un uomo di 56 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di ieri lungo la provinciale 86 che collega Trodica a Morrovalle, in provincia di Macerata. Il 56enne viaggiava alla guida del suo scooter che si è scontrato ad un incrocio con un’auto condotta da una ragazza di 20 anni. Un impatto che ha fatto terminare l’uomo sull’asfalto: a nulla sono valsi i tempestivi soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro.

Macerata, scontro ad un incrocio sulla provinciale 86: morto 56enne padre di tre figli

Dramma sulla strada provinciale 86 nel tratto tra la frazione di Trodica e Morrovalle, in provincia di Macerata, dove un uomo è morto in un tragico incidente.

A perdere la vita Luigi Chiacchiera, 56enne padre di tre figli residente a Montegranaro (Fermo). Stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la stampa locale e la redazione de Il Resto del Carlino, il 56enne si stava recando in un calzaturificio a bordo del suo scooter Honda che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ad un incrocio, si è scontrato con una Fiat 500 condotta da una 20enne. Dopo il violento impatto, Chiacchiera è caduto sull’asfalto.

Sul luogo dello scontro è arrivata in pochi minuti l’equipe medica del 118. Considerata la gravità dell’incidente è stata fatta atterrare un’eliambulanza per l’eventuale trasporto in ospedale. Purtroppo, però, i medici non hanno potuto far nulla per il motociclista di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, sopraggiunto per i gravi traumi riportati.

Oltre ai sanitari sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Macerata che hanno effettuato i rilievi per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti, scrive Il Resto del Carlino, pare che l’incidente possa essere stato causato da una mancata precedenza all’incrocio.