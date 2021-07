Dopo settimane di indiscrezioni arriva l’annuncio ufficiale: i Maneskin hanno un nuovo manager, la scelta è ricaduta su una persona già vicina alla band

Solo un anno fa nessuno avrebbe potuto immaginare di vederli in vetta alle classifiche mondiali, forse nemmeno loro. La vittoria al Festival di Sanremo li ha portati a conquistare l’Eurovision Song Contest e ora sono tra gli artisti più ascoltati al mondo. I Maneskin continuano a macinare record e a farsi conoscere attraverso la loro musica mentre lavorano sodo al nuovo progetto discografico. Lanciati dal talent X Factor nel 2017, la band in questi anni è stata gestita da Marta Donà de La Tarma Management. Questo fino allo scorso giugno quando lei stessa annunciò tramite i social la decisione dei Maneskin di continuare il loro percorso senza di lei.

Chi è il nuovo manager dei Maneskin: arriva l’annuncio ufficiale

Una notizia, quella della dipartita dei Maneskin da Marta Donà, che ha fatto non poco discutere e soprattutto ha portato i fan a domandarsi chi avrebbe preso il suo posto. Numerose le indiscrezioni diffuse in queste settimane ma nessuna con un fondamento solido. Arriva invece oggi la conferma ufficiale su chi sarà il loro nuovo manager.

È stato infatti annunciato ufficialmente il nome di chi gestirà la band da questo momento: si tratta di Fabrizio Ferraguzzo che ha dato vita all’Exit Music Management. Saranno proprio i Maneskin i primi artisti rappresentati dalla società, fondata da una persona rimasta vicina ai quattro giovani artisti dal loro debutto.

Fabrizio Ferraguzzo altro non è che l’ex direttore artistico di X Factor e consulente di Sony Music Italia, casa discografica della band. Ma non solo, Ferraguzzo in questi anni ha lavorato a stretto contatto con Damiano, Victoria, Ethan e Thomas come produttore artistico.

La scelta dei Maneskin è stata quindi quella di affidarsi a una persona che li conosce bene e della quale si fidano. In un momento delicato come quello che stanno vivendo saper gestire adeguatamente le opportunità e le proposte ricevute è per loro essenziale.