Martina Stella, figlia di “Nettuno” nel posto dei sogni. Un fisico da capogiro stende i followers all’istanze: stratosferica.

L’attrice italiana, classe ’84, Martina Stella è sempre più attiva in queste ore sui social network.

Protagonista di grandi pellicole romantiche del calibro di “Rosso Mille Miglia” e “L’ultimo bacio“, la sexy star della tv ha fatto passi da gigante anche nel mondo del web. Alta, slanciata e super sensuale, l’attrice ha guadagnato un posto di privilegio nel cuore dei followers.

Figlia di un casellante della “Società Autostrade per l’Italia“, Martina non persegue l’attività di famiglia, ma cavalca l’onda del teatro e della moda in generale.

Oggi la superstar di Impruneta ha una figlia bellissima, che le somiglia tantissimo, come si evnice anche dall’ultimo post pubblicato sui social, in cui mamma e figlia condividono una splendida giornata di mare.

Andiamo a vedere i dettagli di due meravigliose creature, doni di Madre Natura, uniche nella loro femminilità

GUARDA QUI>>>“Manca sempre meno” Paola Turani: la pancia cresce, in bikini è il top – FOTO

Martina Stella nel luogo dei sogni: fisico di “marmo”

PER VEDERE LA FOTO DI MARTINA STELLA, VAI SU SUCCESSIVO