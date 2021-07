“Matrimonio a prima vista”, il cachet dei protagonisti lascia perplessi

“Matrimonio a prima vista” è uno dei programmi più apprezzati ed amati dal pubblico italiano, molti si sono chiesti quanto guadagnino i protagonisti. La verità è davvero sbalorditiva.

Il 22 luglio terminato il programma “Matrimonio a Prima Vista Italia”, come sempre è stato un successo dal momento che le dinamiche amorose di due perfetti sconosciuti piacciono tanto al pubblico italiano.

Le stagioni vanno in onda su Real Time ed il programma è arrivato a ben sette edizioni, sei partecipanti single verranno esaminati in un esperimento sociale, un gruppo di psicologi ed esperti uniranno i protagonisti in base alle loro esperienze, esigenze, emozioni, test attitudinali e carattere.

Tutti si vedranno per la prima volta all’altare e dopo il fatidico si impareranno a conoscersi. Durante le puntate alcune coppie scoppiano e sono davvero poche le persone che decidono di provarci davvero.

Quanto guadagnano i protagonisti del programma?

Milioni di persone sono interessate nel capire le dinamiche sociali dei protagonisti del programma, il fatto che loro possano piacersi e possano andare avanti è davvero un terno all’otto. Spesso molti di loro decidono di separarsi e l’esperimento sociale tende verso la negatività.

Sottolineammo che stiamo parlando di un matrimonio civile a tutti gli effetti, valido dinanzi alla legge, non è una messa in scena, per cui la posta in ballo è tanta. I protagonisti acconsentono a sposarsi e diventano marito e moglie.

Dopo il si e la festa inizia la convivenza e qui entrano in gioco i caratteri, le emozioni, le famiglie, la vita reale. Ogni coppia può divorziare entro sei mesi dal matrimonio e ritornare alla precedente quotidianità.

Il pubblico si è chiesto quanto possano guadagnare i partecipanti ed il cachet lascia davvero senza parole.

Un ex concorrente non ha fatto mistero che i sei partecipanti non percepiscono alcun compenso o rimborso spese dal momento che la visibilità al programma è già tanta.

Infatti alcuni di loro riescono a diventare il volto di alcune campagne pubblicitarie o influencer su Instagram.