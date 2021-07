Giunge inattesa la proposta di amore eterno da parte di due noti protagonisti della trasmissione di “Matrimonio a Prima Vista”.

Conclusasi ad aprile l’ultima edizione del programma andata in onda su Real Time nella scorsa primavera di “Matrimonio a Prima Vista“, uno dei suoi principali protagonisti ha deciso di cambiare bruscamente strada, abbandonando la sua sposa, per dichiarare amore eterno ad un altro partito.

Si tratta dell’ex concorrente Fabio Peronespolo, che dopo essere convolato a nozze durante lo svolgimento del programma con Clara Campagnola, ed aver trascorso alcuni giorni in sua compagnia sotto le stesso tetto ha dovuto accettare il rifiuto e la proposta di separazione da quest’ultima. “Lui non ha capito tante cose di me“, aveva suggerito pubblicamente Clara. Eppure, a distanza di pochi mesi, il vero amore non ha tardato ad arrivare soffermandosi su un altra personalità già nota in passato alle telecamere di Real Time.

“Matrimonio a Prima Vista”, lui cambia strada: è amore tra i due ex concorrenti – la FOTO

“Auguri Tesoro!!!“, caratteri cubitali ed un’energia al suo massimo da parte questa volta di Giorgia Pantini. La quale ha svelato quarantotto ore fa, per la prima volta davanti al suo pubblico, la nascita del nuovo amore con Fabio. Giorgia aveva difatti preso parte alla trasmissione nella sua quinta edizione. E quindi ad un solo anno di distanza da Fabio. I due, pur avendo fatto parte entrambi al cast, sono stati destinati a conoscersi subito dopo la separazione dello stesso Fabio con la sua ex sposina.

Ed ora, in occasione del suo trentaquattresimo compleanno, Giorgia non può fare a meno di pubblicare l’inedito scatto di coppia. Un’istantanea ravvicinata e a lingue in mostra, come aveva già dimostrato di esserne avvezzo Fabio durante le riprese dello show. “Ennesima “pazzia” della mia vita!!”, aveva dichiarato nel luglio del 2020 Fabio sul suo profilo Instagram. Prima di poter oggi scorgere il ritratto in cui i due sembrano essere fatti uno per l’altro. Entrambi portatori di un’autentica e mai celata propensione alla follia. A documentare, infine, proprio tale sfaccettatura delle due personalità sarà la stessa protagonista femminile dello show.

Giogia svelerà ai loro ammiratori qualche dettaglio in più anche sul loro rapporto e su cosa li ha portati fino a questo punto. “Avrei potuto scegliere una foto più ‘composta’ o ‘misurata’“, ammette Giorgia in didascalia. “Ma questa credo ci rappresenti…” poiché si mostra: “esuberante e vivace come noi!“.