Meghan Markle, la nemica più accanita è nella Royal Family: il retroscena

Tra gli haters di Meghan Markle spunta il nome di un membro della Royal Family. Fin da subito non l’ha approvata.

39 anni, californiana e bellissima. Modella e attrice, Meghan Markle è oggi conosciuta come la Duchessa di Sussex che ha riempito intere pagine di gossip. Sposata dal 2018 con il principe Harry ha acceso i rumors scrivendo al fianco del compagno un nuovo capitolo inaspettato della saga della Royal Family. La coppia si è infatti allontanata da Buckingham Palace per dire addio agli obblighi reali ed essere indipendenti trasferendosi da Londra all’America. Da allora i rapporti tra i due e i reali sono diventati di ghiaccio.

Tra l’intervista bomba ai microfoni di Oprah Winfrey e i detrattori della coppia è emerso come un familiare di Harry non vedesse di buon occhio fin da prima delle nozze la Markle.

Meghan Markle, prima delle nozze: quel commento tagliente

Secondo l’esperta reale Lady Colin Campbell Meghan non avrebbe convinto fin dall’inizio un membro della Royal Family. Si tratta della zia di Harry, Anna d’Inghilterra, conosciuta anche come “lingua tagliente”.

La donna ha infatti una personalità forte, diretta e decisa e pertanto non avrebbe avuto nessuna remora nel mettere in guardia il nipote in merito alla sua futura sposa per lei solo interessata alle attenzioni. Anna fin da subito non aveva visto di buon occhio i modi dell’attrice americana considerata per lei non adatta per il figlio di Diana.

La Campell ha rivelato nel suo ultimo libro dedicato ai reali “Meghan and Harry: The Real Story” come prima del matrimonio Anna non avesse approvato l’unione. “Non sposare quella donna, è assolutamente inadatta. Lei è sbagliata per noi, è sbagliata per il Paese, è sbagliata per il ruolo che dovrebbe assumere”, il commento della zia.

A queste parole si sarebbero poi unite quelle di Carlo che avrebbe sottolineato come fosse meglio frequentare le attrici piuttosto che sposarle.

Inoltre l’autrice avrebbe indicato la zia Anna quale autrice dei commenti discriminatori nei confronti del figlio della coppia svelati dalla Markle durante l’intervista a Oprah sottolineando tuttavia come le sue parole fossero state fraintese e come in realtà fosse preoccupata per la personalità della moglie di Harry.

Quest’ultimo nel tempo non si è curato della visione della zia portando avanti il suo rapporto con la Markle, di cui è innamorato come non mai. La coppia ha di recente dato alla luce alla seconda figlia Lilibet.