L’ ex primario di Pneumologia all’ospedale Carlo Poma di Mantova è stato trovato morto nella sua casa di Curtatone. I dettagli.

E’ stato uno dei promotori della terapia del plasma per la cura dei contagiati gravi ed uno dei volto di questa pandemia negli ultimi mesi.

Giuseppe De Donno, ex primario di Pneumologia all’Ospedale Carlo Poma di Mantova si era dimesso dall’ospedale i primi giorni di giugno per cominciare la nuova professione di medico di base a Porto Mantovano, lo scorso 5 luglio.

Il medico è stato trovato morto nella sua casa di Curtatone, nel mantovano, e da quanto si apprende si sarebbe tolto la vita.

Giuseppe De Donno aveva 54 anni e nella sua casa a Eremo, frazione di Curtatone, dove si è tolto la vita, viveva con la moglie e una figlia.

Il cordoglio per Giuseppe De Donno

Con un Tweet, a commentare il tragico evento è stato il leader della Lega, Matteo Salvini.

L’ha fatto con queste parole di cordoglio, stringendosi attorno alla sua famiglia: “Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone per salvare centinaia di vite, spesso contro tutto e tutti. Buon viaggio Giuseppe, lasci un vuoto grande”.

Il senatore Simone Pillon ha inviato “Un pensiero di gratitudine e una preghiera per il dott. Giuseppe De Donno e per i suoi familiari. Resta lo sgomento per la perdita violenta e improvvisa di un medico che ha salvato tante vite”.

Mentre il collega Armando Siri l’ha voluto ricordare così: “Si è battuto per le Terapie Domiciliari e come molti altri colleghi è stato emarginato e isolato. Un eroe, ma evidentemente non per il pensiero unico”,