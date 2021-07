“Una delle donne piu’ belle che abbia mai visto”. Nabiha Akkari stesa sul divano: pura magia – FOTO

Nabiha Akkari. Vi ricordate la splendida attrice nel celebre film di Checco Zalone “Che bella giornata”? Su Instagram pubblica immagini di una bellezza disarmante

Giovane attrice francese di origine tunisina che ha trovato in Italia la sua fortuna, è Nabiha Akkari. Il pubblico nostrano ha potuto ammirare le capacità recitative straordinarie nel suo film di debutto, a fianco di un artista unico, decisamente un fuori classe della comicità popolare: Checco Zalone.

É stata l’oggetto del desiderio del suo personaggio nella pellicola “Che bella giornata”. La Akkari interpretava la scaltra Farah Sadir. il cui piano era quello d’incastrare l’ingenuo e sprovveduto pugliese Checco con un piano criminale. L’amore ci ha messo poi lo zampino.

Nabiha Akkari su Instagram: un sogno a occhi aperti

Dopo il successo di “Che bella giornata”, Nabiha Akkari non ha interrotto il rapporto con l’Italia, anzi ha partecipato ad altri importanti progetti.

É entrata a far parte del cast del secondo capitolo di “Lezioni di cioccolato”, insieme a Luca Argentero e Vincenzo Salemme. Ha partecipato anche al film “Non c’è più religione”, commedia del 2016, interpretata da fuori classe come Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassmann.

Tra cinema, teatro e piccolo schermo, la carriera della giovane artista francese è fortemente in ascesa. Le sue capacità attoriali e la sua fluidità in diverse lingue (arabo, inglese, spagnolo ed italiano) le hanno consentito di cimentarsi facilmente in numerose opere sul piano internazionale.

É compagna dell’attore francese Baptiste Lorber, padre del suo primo figlio, nato nel marzo 2020.

Nabiha Akkari gestisce anche un profilo Instagram in cui aggiorna costantemente i fan sui suoi impegni lavorativi e offre un piccolo assaggio della sua vita privata. L’ultimo post condiviso la vede protagonista di uno scatto suggestivo: un bellissimo bianco e nero, giochi di luci e ombre e lei, disarmante, stesa dolcemente su un divano.

Lo sguardo penetrante è fisso in camera, indossa un delicato vestitino nero che si alza leggermente, lasciando scoperte le gambe in maniera sensuale.

I follower lasciano commenti positivi e d’incoraggiamento per questa ragazza di talento, così raffinata ed elegante: “Ho sempre apprezzato la dolcezza e la semplicita’ di questa ragazza, è una delle donne piu’ belle che abbia mai visto, la sua naturalezza è disarmante. Bellissima”, “Meravigliosa”, “Magnifique”.