La giovane influencer, molto popolare su TikTok e gruista di professione, è deceduta lo scorso martedì 20 luglio.

Xiao Qiumei, la giovane influencer cinese di TikTok, è deceduta lo scorso martedì pomeriggio 20 luglio a Quzhou, città-prefettura nella provincia dello Zhejiang, in Cina, mentre si riprendeva dall’alto della sua gru. La ragazza è morta in diretta mentre si riprendeva per un video da condividere sulla nota piattaforma musicale: la 23enne, gruista di professione, è infatti precipitata dalla cima della sua gru facendo un volo di circa 43 metri.

Circostanze e dinamiche dell’incidente: Xiao lascia due figli piccoli

La tragedia si è consumata lo scorso martedì pomeriggio (20 luglio): i testimoni hanno riferito ai media che pochi attimi prima della tragedia Xiao Qiumei era collegata in diretta su TikTok. La notizia del decesso è stata confermata dai familiari, i quali hanno però prontamente negato tali dinamiche dell’incidente. I genitori difatti descritto la figlia come una ragazza seria e diligente; mai si sarebbe filmata dal suo luogo di lavoro: Xiao Qiumei era “molto professionale e teneva sempre il telefono in borsa quando era in servizio.” Stando alla versione dei parenti, il decesso della 23enne è avvenuto a causa di un’inosservanza, “probabilmente ha messo un piede in fallo” sul luogo di lavoro.

Stando alle prime ricostruzioni, la ragazza è in realtà precipitata nel vuoto mentre riprendeva in diretta alcuni passi di danza sulla gru. Secondo quanto riportano i media locali, Xiao era sempre presente sulla piattaforma social e condivideva ogni giorno numerosi filmati sulla cima della sua gru per accontentare i suoi oltre 100mila follower. Il filmato la ritrae mentre balla a un’altezza di circa 43 metri; poi, all’improvviso, intorno alle 17:40 di pomeriggio, la telecamera ruota e il telefono filma la caduta nel vuoto.

L’ultima tragedia da selfie estremo è avvenuta lo scorso sabato 10 luglio, quando Sofia Cheung, anche lei influencer di nazionalità cinese, 32 anni, è morta cadendo da una scogliera mentre si scattava una foto per Instagram vicino a una cascata.