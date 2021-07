Nunzia De Girolamo sorprende tutti con un vestito elegante e colorato: lo spacco è tuttavia esagerato e le sue gambe sono mozzafiato.

Nunzia De Girolamo può solamente essere felice per quello che ha fatto. La conduttrice, con il suo format ‘Ciao Maschio’, ha ottenuto numeri incredibili: lo share televisivo -nonostante la messa in onda in seconda serata- è stato mostruoso. La Rai, presentando i suoi nuovi palinsesti, ha dato la notizia che tutti aspettavano: il programma guidato dall’ex politica ha ottenuto la riconferma e quindi ci sarà una seconda edizione.

La nativa di Benevento, dopo la grande esperienza televisiva e la presenza nelle vesti di conduttrice al ‘Magna Grecia Awards’, si gode finalmente un po’ di meritato riposo. Dalle vacanze, la De Girolamo sta piazzando sul web scatti strepitosi in cui mostra il suo fisico da urlo e la sua bellezza incredibile. L’ultima foto condivisa online ha davvero impressionato tutti.

Nunzia De Girolamo, vestito super e spacco esagerato: che gambe

