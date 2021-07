Olimpiadi, le medaglie azzurre salgono a dieci: altro bronzo

Olimpiadi, arriva la decima medaglia azzurra a Tokyo 2020: si tratta della quinta medaglia di bronzo, targata stavolta al femminile.

Proseguono le Olimpiadi di Tokyo e continuano a regalare emozioni per lo sport azzurro. Il programma delle gare è incessante e anche in questa mattinata c’è molto da seguire.

Arriva la decima medaglia complessiva per l’Italia. E’ ancora una volta una medaglia di bronzo, la quinta.

Un bilancio finora positivo ma che vede scarseggiare il metallo più prezioso, con l’oro finora conquistato dal solo Vito Dell’Aquila nel taekwondo. Ci saranno comunque diverse occasioni di rifarsi e rimpinguare il bottino.

Per ora, esultiamo per il bronzo che arriva, ancora una volta, dal judo. Il secondo, dopo quello di Odette Giuffrida.

Olimpiadi, Maria Centracchio è di bronzo nel judo femminile: lacrime di gioia

Parlano ancora al femminile le arti marziali italiane, con Maria Centracchio che nella categoria 63 kg manca l’accesso alla finale per l’oro ma riesce a consolarsi con un preziosissimo terzo posto.

La molisana è stata sconfitta in semifinale dalla campionessa olimpica in carica, la slovena Tina Trstenjak, per ippon. Grande delusione, riassorbita però in fretta andando a disputare, un’ora dopo, la finale per il bronzo contro l’olandese Juul Franssen.

Combattimento molto tirato ed equilibrato, l’azzurra ha tentato però fin dal primo momento di essere propositiva, per andarsi a prendere la medaglia. Non così l’olandese, che ha disputato una lotta soprattutto di rimessa.

Si arriva senza punti messi a segno al termine del tempo regolamentare e al golden score, così come era avvenuto in semifinale. Questa volta, il premio è per la Centracchio, che con coraggio cerca di andare all’attacco e infatti induce la Franssen a subire il terzo richiamo dall’arbitro per passività e dunque la squalifica.

Grande commozione per la combattente molisana che scoppia in lacrime di gioia. Un traguardo meritato e salutato con felicità da tutta la squadra. E’ la terza medaglia che arriva complessivamente dalle arti marziali per l’Italia.