Olimpiadi, nuova medaglia di bronzo per l’Italia

Olimpiadi, a Tokyo 2020 arriva la seconda medaglia di giornata per l’Italia: ancora una volta bronzo al femminile.

Quarta giornata di gare a Tokyo 2020 e ancora soddisfazioni per la spedizione italiana, che sta raccogliendo numerose medaglie.

L’inizio della rassegna olimpica, fin qui, è stato all’altezza delle aspettative. Manca qualche medaglia d’oro ma nel complesso gli atleti italiani si stanno battendo al meglio e stanno regalando grandi emozioni.

La seconda medaglia di giornata, dopo quella conquistata da Maria Centracchio nel judo, arriva da un altro sport che da sempre regala successi importanti in azzurro, vale a dire la scherma. Sul podio olimpico, sale la squadra di spada femminile.

Tokyo 2020, medaglia di bronzo per la scherma al femminile: esulta la squadra delle spadiste

Le nostre quattro ragazze (Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria) si rifanno dalla delusione nel torneo individuale e conquistano il bronzo battendo nella ‘finalina’ la Cina, dopo la sconfitta in semifinale contro l’Estonia.

Inizio a vantaggio delle asiatiche, che si portano sul 4-1 ma dura poco. Nel quarto e nel quinto assalto, Rossella Fiamingo e Mara Navarria mettono la freccia per le azzurre, mettendo a segno un parziale che ci porta avanti sul 15-8.

Nel sesto assalto, soffre un po’ Federica Isola contro Lin Sheng, ma Mara Navarria ristabilisce le distanze (19-13). All’ottavo assalto, è il turno della riserva Alberta Santuccio, entrata al posto della Fiamingo. Ancora Lin Sheng riduce lo svantaggio, ma una stoccata importante permette di arrivare all’ultimo round con quattro lunghezze di margine (20-16).

Ultimi tre minuti in cui Federica Isola deve resistere al ritorno di Zhu Mingye. A otto secondi dalla fine, la Cina arriva a -1. Suspense finale con la cinese che chiede la sospensione per un problema muscolare alla coscia, al ritorno in pedana la Isola piazza la stoccata decisiva che vale il bronzo (23-21).

Grande esultanza delle azzurre, che esplodono di gioia in un abbraccio collettivo, per una vera e propria impresa contro la squadra che era considerata favorita addirittura per l’oro.