“Prova costume superata”, Bianca Guaccero e il bikini che mette alla prova le coronarie: i fan la sommergono di apprezzamenti

La conduttrice di Rai 2, che ha sostituito l’amata Caterina Balivo all’interno del format di “Detto fatto“, non ha affatto deluso le aspettative dei fan. Al contrario, Bianca Guaccero, nota al grande pubblico specialmente per i suoi ruoli all’interno di fiction di successo, si è gradualmente conquistata uno spazio nel cuore dei telespettatori, che non farebbero mai a meno di lei. Anche adesso che la presentatrice si trova nel pieno delle sue vacanze, i followers non mancano di commentare ogni suo post e di farle sentire la loro vicinanza. L’ultimo scatto in bikini, in particolare, ha messo alla prova i suoi 700mila fan: la visuale non è per deboli di cuore.

“Prova costume superata”, Bianca Guaccero, il bikini mette alla prova le coronarie – FOTO

