Il lato più sensibile della showgirl Justine Mattera è ora di pubblico dominio. “Quanta bellezza” può risiedere in una sola vita?

La showgirl e scrittrice newyorkese, Justine Mattera, è approdata in Sicilia orgogliosa come non mai del lavoro svolto fino a questo momento. La sfavillante Marilyn naturalizzata italiana anni 2000 ha compiuto da poco i suoi cinquant’anni. E come molti già hanno avuto l’occasione di scoprire, la sua autobiografia dal titolo “Just Me” sta riscuotendo di settimana in settimana un successo sempre più esaustivo.

Tematiche trattate al suo interno con grande sensibilità, riconosciute proprio in questi giorni in terra siciliana da importanti esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura italiana. Ad emergere, infatti, agli occhi dei suoi lettori è dapprima un carattere dalle più sfaccettate sfumature. Oggi impeccabile sportiva, ieri ballerina e cantante provetta, e domani chissà. Il tutto ora appare racchiuso da una serie di scatti in un delirante elogio al suo “lato più sensibile“.

Justine Mattera fan in delirio per il suo lato più sensibile: “quanta bellezza”

