“Sei una favola” Roberta Morise e la posa da urlo, che sensualità – FOTO

Roberta Morise continua a stupire il web con foto mozzafiato, giorno dopo giorno si fa sempre più bella: qual è il suo segreto?

Si è fatta conoscere dal pubblico italiano nel programma “L’eredità”, dove sembrava aver trovato l’amore della sua vita. Roberta Morise è stata per anni la valletta della trasmissione e fidanzata del presentatore Carlo Conti.

Hanno lavorato insieme anche a “I migliori anni”, poi ognuno ha deciso di prendere la propria strada e di lasciarsi definitivamente. Oggi la showgirl sembra un’altra, è rinata.

Roberta Morise: in costume è divina – FOTO

Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Seguita da quasi un milione di follower, Roberta Morise ha voltato pagina ed ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. E’ cambiata anche fisicamente, oggi è molto più bella e sensuale e su Instagram sfoggia i suoi scatti migliori.

In questo ultimo periodo si sta dedicando ad una passione: la musica. A mano a mano è il suo brano più recente che sta riscontrando molto successo.

Ha tanti progetti da realizzare, ma per il momento è in vacanza e si gode la stagione estiva. Su Instagram ha appena pubblicato una foto in bianco e in nero in riva al mare. Il costume questa volta è intero e si nota tutta la sua sensualità.

“It’s funny how reflections change” scrive sotto al post che ha già fatto il giro del web. “Sei una favola” arriva subito il commento da parte di qualche fan, poi qualcuno aggiunge: “In ogni posa meravigliosa” e ancora: “Location fantastica impreziosita dalla tua magnifica PRESENZA”.

Ancora una volta Roberta Morise ha fatto centro, i fan impazziscono per lei che ogni giorno si fa sempre più bella.

Ha cambiato il suo look e quello di adesso la rende ancora più giovanile, gli outfit che indossa sono strepitosi. Non mancano poi l’allenamento costante e una sana alimentazione che la fanno mantenere in forma e le fanno sfoggiare un fisico celestiale.