Giulia Salemi è stata in vacanza a Maratea: ora che sta tornando a casa, ha pubblicato gli ultimi scatti di questa bellissima vacanza in Calabria

Giulia Salemi continua ad incantare i suoi numerosi followers ogni giorno con gli scatti che pubblica sul suo profilo Instagram. L’estate che sta vivendo è davvero un sogno ad occhi aperti: dopo tanti anni di infelicità in cui si è definita sfortunata in amore, perché non riusciva a trovare la sua anima gemella, questa volta la ruota ha preso finalmente a girare. Infatti l’influencer, dopo aver partecipato per la seconda volta al Grande Fratello Vip, ha trovato il ragazzo che ha sempre sognato di avere accanto: lei e l’ex velino Pierpaolo Pretelli formano una coppia amatissima sui social.

Giulia Salemi in ritorno da Maratea, che spettacolo

Dopo aver festeggiato insieme a tutta la famiglia il compleanno del piccolo e amatissimo Leo, il figlio di Pierpaolo e della sua ex fidanzata Ariadna Romero, pochi giorni fa, insieme sono partiti per andare a fare la loro prima vera vacanza estiva da quando sono una coppia: sono andati a Maratea, dove hanno visitato dei posti bellissimi e sono andati in scooter a vedere il Cristo famoso della città che ogni anno viene visto da migliaia e migliaia di turisti. Hanno trascorso dei giorni bellissimi insieme, pieni di amore e di felicità, e ora che stanno ritornando in città Giulia ha pubblicato qualche ultimo scatto di questo bellissimo viaggio che hanno fatto insieme all’insegna dell’amore e del divertimento.

“Grazie a Maratea per averci accolti, e mi raccomando, voglio il 27%” ha scherzato su nella didascalia che ha inserito sotto gli ultimi scatti che ha pubblicato. Nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto tantissimi likes e commenti.