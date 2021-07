L’influencer Sonia Lorenzini ha condiviso su instagram una sua foto dove appare in spiaggia con una bandana, è bellissima

Sonia Lorenzini ha condiviso una foto su instagram ed è bellissima e sensuale con indosso una bandana e un bikini nero. Nella didascalia fa una riflessione importante:”Le donne romantiche, riflettei. non pensano mai al male che fanno in quella loro forsennata ricerca di esperienze forti. In quella loro infatuazione per la libertà”. La Lorenzini si definisce quindi una donna romantica ma anche pronta a fare del male al prossimo durante la ricerca della sua felicità.

Sonia Lorenzini e l’appello per la Sardegna

La Lorenzini chiede ai followers sensibilità per quanto sta accadendo in Sardegna riguardo agli incendi che stanno devastando il territorio. L’influencer chiede solo un piccolo aiuto donando anche cifre modeste per dare una mano. Nel video che ha condiviso la Lorenzini parlando della situazione appare molto dispiaciuta per la gravità della cosa. Continua a condividere informazioni utili su come e dove donare. Sono già 20 mila gli ettari di territorio che sono stati distrutti dagli incendi incessanti. Più di 2000 persone sfollate tra abitanti e turisti. Moltissimi animali sono rimasti uccisi dal fumo. Coldiretti ha stimato che ci vorranno 15 anni per far tornare la vegetazione e la natura come erano prima. In particolare la Lorenzini fa leva sul fatto che come in molti condividono challenge anche sciocche sui social, in un momento del genere devono ravvedersi e condividere anche qualcosa di importante per aiutare una regione in difficoltà.

Perché come è successo a loro, dice l’influencer, può succedere a tutti. Aiutare è importante quando si ha la possibilità anche nel proprio piccolo, può fare la differenza. La Lorenzini si dimostra molto attenta e il suo impegno sociale è ammirevole. In questo periodo l’influencer non appare felice e appagata, lei stessa in alcuni post racconta della sofferenza che sta attraversando dopo molte delusioni d’amore e di amicizia. “Tu sei tante cose, troppe cose, un milione di cose. Sei quello che la gente non sa, perché la gente conosce solo l’apparenza, una versione lontana da te.

Eppure basterebbe guardarti negli occhi per capire che ti porti dietro tanta sofferenza, tante delusioni, tante cadute rovinose, tante porte sbattute in faccia, tante parole che ti fanno ancora male, tanto amore che non era poi così tanto amore, tanti amici che ti hanno lasciata sola senza dire nessuna parola. Questo dovrebbero leggere nei tuoi occhi così pieni di vita e luce. Tu sei tante cose che forse gli altri non sapranno mai”.