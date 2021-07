Stefano De Martino si è sposato a sorpresa. La foto postata da Luca Bizzarri ha sconvolto tutti: svelata la sposa all’altare

Sta facendo tremare il web lo scatto pubblicato da Luca Bizzarri, che in men che non si dica è stato ripostato dai maggiori siti di gossip. Stefano De Martino è stato sorpreso di spalle mentre, in abito da sposo, si dirigeva all’altare assieme ad una donna, che indossava un favoloso abito bianco. Nel giro di poco tempo hanno iniziato a moltiplicarsi i commenti e le speculazioni inerenti la foto, al punto tale che lo stesso ballerino è dovuto intervenire. Tramite un video pubblicato nelle Instagram stories, l’ex marito di Belen ha spiegato ai followers che cosa sta accadendo.

Stefano De Martino si è sposato, svelata la sposa all’altare – FOTO

La foto condivisa da Luca Bizzarri tramite i social ha immediatamente allarmato i fan di Stefano De Martino, ma le cose non stanno come sembrano. L’ex conduttore è stato sorpreso di spalle mentre, in abito da sposo, raggiungeva l’altare in compagnia dell’attrice e presentatrice Fiammetta Cicogna. Il tutto è parso a dir poco assurdo agli occhi dei fan, che dopo aver fatto delle ricerche hanno subito capito la natura del post. L’ex marito di Belen e la Cicogna si trovano sul set de “Il giorno più bello”, la pellicola che segna il debutto attoriale di Stefano De Martino.

L’ex ballerino, probabilmente sommerso dai messaggi, ha deciso di svelare la finzione tramite le Instagram stories. Nel video condiviso, il conduttore riprende la partner che, pur essendo in abito da sposa, indossa delle infradito ai piedi per stare più comoda. Il caos sollevato dagli utenti si è immediatamente placato. I due, che stanno registrando in Piemonte, presso il Castello di San Giorgio Canavese, si sposano solo sul set.

Ai fan non resta che attendere la data di uscita de “Il giorno più bello”, pellicola che, tra gli attori, vede anche il comico Luca Bizzarri. “Provo ad essere il meno possibile me stesso“, aveva confessato l’ex ballerino tempo fa, entusiasta all’idea di intraprendere una simile avventura.