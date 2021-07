L’artista Andrea Delogu diventa un dipinto: le angurie in mano segnano l’inizio di una nuova moda, quella del più alto e meraviglioso anticonformismo.

Dopo aver partecipato con devozione ad una delle più salienti date del tour estivo 2021 intrapreso dal musicista siciliano Colapesce, reduce da qualche mese dal suo tormentone di “Musica Leggerissima”, realizzato in collaborazione con il gruppo musicale de I Dimartino. E soltanto dopo aver cantato assieme a loro, assistendo dal vivo e tra l’emozionato pubblico nella loro tappa a Roma, la conduttrice Andrea Delogu si incarna protagonista di alcuni ritratti fotografici divenuti fin dai primi istanti: “stellari”.

L’inimitabile speaker, classe 1982, che nelle ultime ventiquattr’ore si è fatta avanti attraverso le sue storie su Instagram su temi dalla delicatezza devastate. Come il doloso incendio in Sardegna, o ancora il mancato rispetto della democrazia nei confronti dei giornalisti nel corso delle più recenti manifestazioni nella capitale. Oggi ritorna a postare in tutta la sua “spettacolare essenza“.

Andrea Delogu con le angurie in mano diventa un dipinto, poi l’emozione di un fan: “Mi nutro di te!”

