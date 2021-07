“Il tempo non passerà mai” Anna Falchi, splendida visione floreale – FOTO

Anna Falchi, incantevole come sempre. La versione floreale colpisce il web che ne elogia la bellezza senza tempo.

Anna Falchi, icona degli anni ’90 continua a far sognare. L’attrice fin da ragazzina ha mostrato di avere una bellezza prorompente unita ad una genuinità che la fece scegliere da Pippo Baudo nella co-conduzione del “Festival di Sanremo”, era il 1995 e la Falchi in quel periodo era legata sentimentalmente ad un giovane Fiorello.

Tanta strada ormai è passata da quella giovane la cui bellezza incantava già tutti. Adesso Anna è una donna consapevole, sicura e ancora fa sognare. Attualmente presente in tv ma nella veste di conduttrice: ogni weekend infatti in onda sui canali RAI con “UNO Weekend”, insieme a Beppe Convertini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Regina delle meraviglie”, Roberta Morise scopre la schiena e strega i follower – FOTO

Anna Falchi, la stessa scollatura con cui fece sognare gli italiani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Non ha tempo per la ceretta”, Chiara Ferragni versione scimmia: le risate dei fan – VIDEO

Anna Falchi è da sempre il sogno proibito degli italiani; calendari mozzafiato, spogliarelli per la sua squadra di calcio, la Lazio e poi tantissimi film che l’hanno vista protagonista nel corso degli anni. Un curriculum vitae sicuramente ricco. Seguitissima sui social, la Falchi posta una foto semplice che cattura subito l’attenzione.

Si trova a Riccione, commenta così lo scatto: “Io, in tutto quello che faccio, ci metto il cuore! ❤️ e voi? Buongiorno dalla mia Riccione!” un sorriso tenero e caloroso che mette di buonumore. Il viso è poco truccato e l’abito floreale dai tessuti freschi e dal colore rosso passione, presenta un’ampia scollatura che fa sognare gli italiani. L’apertura è tenuta a bada da un top beige indossato dalla Falchi…altrimenti lo scatto sarebbe stato illegale.

Numerosi i commenti, tra questi uno che sembra più una dedica d’amore, molto dolce: “Il tempo non passerà mai per te cosi come la tua bellezza che rimarrà per sempre”.

Una bellezza italiana con influenze finlandesi che hanno dato origine ad un personaggio incantevole come la Falchi. I followers sono da sempre pazzi di lei.