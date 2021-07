“Temptation Island” riassunto 27 luglio: bacio tra Manuela e Luciano

Questa sera è andato in onda l’ultima puntata di Temptation Island: ultimi falò di confronto e un probabile bacio tra Manuela e Luciano che mette tutto in discussione

E anche quest’anno Temptation Island si prepara a chiudere i battenti: è stato un mese intenso, abbiamo fatto un viaggio nei sentimenti insieme alle coppie protagoniste di questa edizione e adesso abbiamo assistito al loro falò di confronto finale, dove hanno deciso se lasciare il programma insieme o separati. Sicuramente sentiremo la mancanza ora che è finito, ma non ci resta che attendere la prossima edizione e intanto vedere cosa sta succedendo tra le varie coppie sui social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Eleonora Daniele, la scoperta pazzesca: la giornata che mai dimenticherà

Temptation Island, riassunto della prossima puntata: Manuela e Luciano si baciano?

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a T e m p t a t I o n I s l a n d ( @ t e m p t a t I o n I s l a n d _ o f f I c I a l )

Manuela e Stefano sono stati i protagonisti di queste ultime puntate. Manuela ha cominciato a soffrire per il comportamento del suo fidanzato e ha trovato conforto per la prima volta tra le braccia di un ragazzo, il single Luciano che le ha dimostrato di provare un interesse forte nei suoi confronti. Tra un filmato e l’altro di Stefano, Manuela si è avvicinata sempre di più a lui e in questa ultima puntata l’abbiamo vista nascondersi sotto le coperte insieme a Luciano dove hanno vissuto un momento di forte intimità. Nel frattempo, Alessio, è rimasto deluso dal comportamento della sua fidanzata che si è lasciata andare alle avances del single Samuele che le ha dimostrato di essere davvero tanto interessato a lei.

POTREBBE INETERESSARTI ANCHE —-> Giorgia Palmas, tutto l’amore del mondo tra le braccia. La FOTO intenerisce i fan

Alla fine della puntata c’è stato spazio anche per il momento preferito dai telespettatori: quello in cui Filippo Bisciglia ha rincontrato le coppie dopo un mese e ha scoperto come stanno proseguendo le cose tra di loro.