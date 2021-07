“Temptation Island”, ultima puntata 27 luglio: resa dei conti e colpi di scena

Questa sera, martedì 27 luglio, andrà in onda l’ultima puntata di “Temptation Island”: le anticipazioni su quello che accadrà

Doppio appuntamento con Temptation Island per la conclusione del viaggio dei sentimenti delle sei coppie protagoniste di questa edizione. Dopo la consueta puntata del lunedì, questa sera il reality di Canale 5 si concluderà tra risvolti inaspettati e ultime decisioni. Due le coppie rimaste, il cui futuro rimane ancora in sospeso. Nel corso dell’ultimo appuntamento Manuela e Stefano e Alessio e Natascia affronteranno i loro rispettivi falò di confronto, ma non solo. Si scopriranno i risvolti delle coppie che hanno intrattenuto il pubblico nel corso delle settimane.

Anticipazioni ultima puntata di Temptation Island: il momento della verità

Nella puntata andata in onda lunedì sera altre due coppie hanno concluso il loro percorso a Temptation Island. Federico e Floriana, dopo essersi separati al falò di confronto, ci riprovano dopo la richiesta del ragazzo di potersi chiarire nuovamente con la compagna. Floriana, seppur con alcune riserve, decide di dargli una seconda possibilità.

Discorso differente per Jessica e Alessandro che non riescono a trovare un punto di incontro. Oltre a troncare la propria relazione decidono di rendersi disponibili per conoscere i due single che avevano attirato la loro attenzione.

Non resta che scoprire cosa accadrà tra Manuela e Stefano, ormai ai ferri corti dopo l’avvicinamento ai single Luciano e Federica. La coppia non sembra riuscire a superare la spaccatura creata dopo i tradimenti di Stefano e all’interno del reality i dubbi di Manuela sembrano essersi concretizzati. Sono volate parole grosse tra i due, ma cosa accadrà quando si troveranno uno di fronte all’altro al falò di confronto?

Il pubblico scoprirà anche il risvolto della storia tra Alessio e Natascia che, seppur legati da un sentimento, non appaiono più in sintonia e le differenze tra di loro sembrano insormontabili. Questa sera si ritroveranno a confrontarsi davanti al falò, cosa decideranno di fare? Usciranno insieme o le loro strade si separeranno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Infine l’ultimo appuntamento con Temptation Island dedicherà del tempo a scoprire cosa è accaduto un mese dopo il termine del programma. Filippo Bisciglia incontrerà tutti i concorrenti di questa edizione e indagherà sui risvolti delle coppie. Il presentatore annuncia colpi di scena inaspettati. Cosa sarà accaduto allo spegnimento delle telecamere? Tutte le risposte questa sera su Canale 5.