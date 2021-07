Tokyo 2020, Federica Pellegrini entra nella storia del nuoto battendo ogni record – FOTO

Federica Pellegrini ha raggiunto un risultato emozionante raggiungendo un record mai ottenuto per un’altra donna nel nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Non era mai successo a un’altra donna nella storia del nuoto, Federica Pellegrini ha raggiunto il record storico di conquistare per la quinta volta consecutiva la finale olimpica nei 200 metri stile libero. La “Divina” ha superato la semifinale grazie al settimo tempo con 1’56’’44, terza nella sua gara. Ora tenterà di concludere con un’impresa da campionessa l’ultima sfida.

“Non era l’obiettivo minimo – ha spiegato la Pellegrini ai microfoni della Rai-, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade. Era un obiettivo difficile perché il livello si è alzato molto. Ringrazio il mio meraviglioso staff che mi ha seguito in questi due anni. Era sicuramente questo l’obiettivo di questa Olimpiade. Sono strafelice. E’ tutto molto bello“.

Federica Pellegrini, la foto postata sui social dopo la vittoria

La “Divina” ha postato una foto un’ora fa per festeggiare questo importante traguardo raggiunto poco fa alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Appare a bordo piscina con il pugno e gli occhi chiusi visibilmente commossa ha scritto: “We did it again“, “Lo abbiamo fatto di nuovo“, riferendosi ovviamente all’importante record raggiunto nei 200 metri stile libero, la sua disciplina preferita.

Durante la prossima notte italiana Federica tenterà di conquistare un altro podio, un’impresa ardua ma con la sua forza di volontà e bravura ce la metterà sicuramente tutta per riuscire a battere un altro record, provando a portare a casa un’altra medaglia per gli azzurri. Un record che mai una donna aveva raggiunto quello della Pellegrini di vincere una finale olimpica per la quinta volta di seguito.

La nuotatrice, commossa ed emozionata, ha dichiarato che ce la metterà tutta per arrivare a guadagnare una medaglia e salire sul podio, regalando questa importante conquista a se stessa, a tutta la squadra italiana di nuoto e alla nostra Penisola, già fiera di lei.