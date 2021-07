“Top”. Giulia De Lellis, scollatissima in barca: il web va in tilt FOTO

Giulia De Lellis, dopo Love Island Italia è estate anche per lei: gli scatti in barca che hanno fatto impazzire i suoi numerosi followers su Instagram

Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio una delle influencer più amate del mondo dei social, ma non solo: quest’anno, infatti, è tornata a fare televisione a grande richiesta del suo vasto pubblico. Per chi non lo sapesse, il suo esordio è stato televisivo ben cinque anni fa quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne come corteggiatrice per fare breccia nel cuore del ventiseienne Andrea Damante che sedeva sul trono di Maria De Filippi.

Giulia De Lellis in barca fa impazzire tutti: pioggia di likes sui social

Giulia quest’anno ha esordito come conduttrice del format internazionale che è arrivato nel nostro Paese solo quest’anno: Love Island Italia. In tanti non ci avrebbero scommesso un centesimo su di lei e invece ha riscosso un successo incredibile, è stata promossa a pieni voti ed è riuscita a far ricredere tantissime persone che non avevano una bella opinione su di lei. Ora che questa esperienza incredibile è terminata, è tornata in Italia e ora si sta godendo l’estate insieme al suo fidanzato Carlo Beretta, che ha conosciuto alla fine della scorsa estate quando stava ancora con Andrea. Infatti è quasi un anno che stanno insieme e Giulia non potrebbe essere più felice di così: stavolta con Carlo ci sono in ballo dei progetti importanti per il loro futuro.

Nel frattempo Giulia ha pubblicato diversi scatti di lei in barca, con un vestito spettacolare che lascia poco spazio all’immaginazione. Nel giro di pochissimi minuti ha fatto tantissimi likes sotto al suo post e una marea di commenti di apprezzamento.