Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole: Filippo e Roberto si preparano ad affrontare una nuova emergenza: cosa sta per accadere?

Siamo al terzo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più amata della televisione. Oramai dal lontano 1996 va in onda ogni sera, e racconta le vicende di numerosi personaggi che vivono quasi tutti insieme in uno splendido palazzo di Posillipo. Ad agosto si fermerà per la consueta pausa estiva, come ogni anno, e tutto ciò che i telespettatori possono fare è sperare che la soap non rimanga loro con il fiato sospeso nell’ultimo episodio. Intanto, andiamo a vedere cosa accadrà nel prossimo.

POTREBBE INETERESSARTI ANCHE —-> Giorgia Palmas, tutto l’amore del mondo tra le braccia. La FOTO intenerisce i fan

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a b I m b e d I r o b e r t o u p a s (@ l e b I m b e d I r o b e r t o f e r r I )

Marina e Fabrizio sono sempre più in crisi da quando hanno lasciato la meravigliosa Londra e sono ritornati a Napoli. Lei ha deciso di rientrare per aiutare Roberto, ma una serie di imprevisti l’hanno costretta in città ancora per altre settimane e intanto Fabrizio, che l’ha raggiunta, ha cominciato ad avere diversi problemi al pastificio. Marina prova ad aiutare Fabrizio così come ha fatto con il suo ex, ma a differenza di Roberto lui non ha intenzione di ascoltare i consigli di sua moglie: è convinto che sarà la strategia che ha pensato a risollevarlo dalla crisi, non quella che ha pensato Marina. Chi è che avrà ragione tra i due, alla fine? E soprattutto, questo creerà problemi tra di loro?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Albano non ci sta, i figli non si toccano. Bido non merita tanta cattiveria

Intanto Roberto e Filippo si preparano ad affrontare una nuova, terribile e inaspettata emergenza: quale altro problema sta per giungere all’orizzonte?