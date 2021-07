Valentina Muntoni è inarrestabile: la bellissima influencer ha condiviso uno scatto in cui indossa un costumino che acceca il popolo del web.

Tra i profili più ricercati su Instagram c’è sicuramente quello di Valentina Muntoni. La bella influencer è dotata di capelli lunghi e biondi e di un fisico fenomenale. La fashion blogger è anche co-fondatrice di un marchio d’abbigliamento e ama sponsorizzare tale prodotti con post da urlo.

L’obiettivo della Muntoni è sicuramente quello di farsi conoscere sempre di più e di aumentare i suoi numeri sui social network. Il numero di seguaci, ad esempio, è in continua crescita: al momento Valentina vanta 362mila followers su Instagram. L’ultimo scatto da lei condiviso è straordinario.

Valentina Muntoni, scatto da urlo con un costume sensazionale: che meraviglia

Valentina, nel mostrare le varie linee di costumi e di vestitini, sfodera anche il suo corpo marmoreo. Il fisico della nota influencer è semplicemente marmoreo: il suo addome scolpito strappa sempre consensi. Il costume è molto interessante e riesce a mettere in risalto sia lo stacco di coscia imperioso sia il ventre magnifico.

Il post ha già superato quota 11mila cuoricini. I followers impazziscono per lei: a testimonianza di ciò, basta fare un giro tra i commenti sotto le sue fotografie. Valentina viaggia spedita verso i suoi obiettivi: il brand fondato insieme alla sua amica piace (e non poco dal momento che ha conquistato anche alcune star) e la sua popolarità sul web continua a crescere. Non a caso, Valentina è stata intervistata in passato anche da quotidiani di moda di assoluto livello.

L’influencer, talvolta, tende ad esagerare e condivide fotografie incredibili in cui è completamente nuda ed è a contatto con la natura. Scatti meravigliosi che lasciano sempre di stucco gli ammiratori.