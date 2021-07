“Quando la classe è interiore”, Veronica Gentili scollatura professionale: pronta a conquistarti il cuore – FOTO

Veronica Gentili ha pubblicato uno scatto pre-trasmissione “Controcorrente” che ha suscitato grande attenzione tra il pubblico e non solo.

Bella,sfrontata ed elegante, Veronica Gentili è riuscita ancora una volta ad avere ragione delle sue idee non solo verbali.

Il “teatro” in tv ancora non è iniziato ma la giornalista si presenta già in grande stile, prontissima ad orchestrare gli argomenti e dare spazio agli opinionisti in studio. Ieri sera, infatti è andata in onda una puntata di “Staseraitalia” su Rete 4 che ha visto la donna protagonista al centro di dibattiti e polemiche per gli argomenti trattati.

Ieri sera Veronica è balzata agli onori di cronaca giornalistica duellando in diretta tv con il virologo, Massimo Galli. Evidentemente lo specialista del Reparto “Malattie Infettive” dell’Ospedale Sacco di Milano non si sentiva ben accetto all’interno dello studio.

Nel corso della serata le sue idee di scienziato hanno collimato duramente con quelle della conduttrice. La quale alla fine dei “giochi” sembra averlo risposto con rime tanto educate quanto distruttive

Veronica Gentili bella ed elegante in anteprima

