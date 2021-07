“Vite al limite”, l’incredibile trasformazione della protagonista: pesava 270 kg – FOTO

L’incredibile trasformazione di Laura Perez, protagonista di “Vite al limite”. Con un peso iniziale di 270 kg, ad oggi la donna è un vero schianto

La trasformazione di Laura Perez, protagonista della terza stagione di “Vite al limite”, ha davvero impressionato il pubblico che ne ha seguito gli sviluppi. La trasmissione di Real Time è un reality show di origine statunitense, che documenta il percorso di guarigione dei partecipanti dall’obesità. Ogni appuntamento si focalizza sulla storia di un personaggio a cui vengono somministrate cure specifiche per oltre un anno, e che, dopo aver perso peso, viene anche sottoposto ad un bypass gastrico effettuato dal chirurgo responsabile. La trasformazione di Laura è, senza dubbio, una delle più straordinarie mai documentate dal reality. Con un peso iniziale di 269 kg, la Perez è davvero riuscita a compiere il miracolo: stenterete a riconoscerla.

“Vite al limite”, l’incredibile trasformazione di Laura Perez – FOTO

I fan sono sconvolti dall’incredibile trasformazione di Laura Perez. Protagonista di un episodio della terza stagione di “Vite al limite”, la donna era giunta nel programma con un peso iniziale di 270 kg. Con il cibo, per sua stessa ammissione, il rapporto era sempre stato complicato e mai equilibrato. Il grado di obesità della Perez era talmente elevato da impedirle persino la deambulazione. Presso la clinica del dottor Younan Nowzaradan, il chirurgo che si occupa di seguire i pazienti, Laura aveva già fatto un lavoro immane: dopo aver perso oltre 100 kg, la donna si era sottoposta al bypass gastrico, come da protocollo.

Il percorso di guarigione di Laura non si è tuttavia arrestato. La 41enne, forte dei progressi compiuti in clinica, è riuscita a perdere ulteriormente peso arrivando a 70 kg: -200 kg rispetto all’inizio della propria esperienza. Per liberarsi della pelle in eccesso, Laura si è anche sottoposta ad un secondo intervento, che le ha permesso di raggiungere una forma fisica strepitosa.

Il percorso di Laura è stato sicuramente uno dei più straordinari all’interno di “Vite al limite”. La protagonista, tramite i social, è rimasta in contatto con il pubblico, al quale non manca di raccontare la propria esperienza.