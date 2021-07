Schiacciato da un trattore mentre lavora in un terreno: morto un agricoltore

Un agricoltore di 54 anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore mentre lavorava in un terreno di Regione Bagnario di Strevi, in provincia di Alessandria.

Nella serata di ieri, un agricoltore di 54 anni è morto mentre lavorava in un terreno di un’azienda agricola di Regione Bagnario di Strevi, in provincia di Alessandria. L’uomo si trovava alla guida di un trattore, quando un cingolo del mezzo è finito in un canale di scolo facendolo ribaltare. Purtroppo, per la vittima, rimasta schiacciata sotto il trattore, non c’è stato nulla da fare ed i soccorsi ne hanno potuto solo constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dello Spresal intervenuti sul posto.

Giuseppe Angelo Ivaldi, agricoltore di 54 anni residente a Strevi, comune in provincia di Alessandria, è deceduto nella serata di ieri, martedì 27 luglio, in un incidente verificatosi in un terreno di Regione Bagnario.

Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione del quotidiano La Stampa, il 54enne stava lavorando a bordo di un trattore in un’azienda agricola quando un cingolo sarebbe finito in un canale di scolo alla fine della vigna. Il mezzo agricolo si è ribaltato schiacciandolo.

Presso il terreno sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118 che si sono occupati delle operazioni di soccorso. I pompieri hanno liberato l’uomo e lo hanno affidato ai sanitari che ne hanno potuto solo constatare il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri di Acqui ed i tecnici dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) dell’Asl che hanno provveduto a tutti gli accertamenti del caso per determinare la dinamica e le cause del drammatico incidente.

Quello verificatosi nella serata di ieri in provincia di Alessandria è l’ennesimo incidente agricolo mortale nel nostro Paese. Nella serata di lunedì, un ragazzo di 28 anni aveva perso la vita dopo che il trattore sul quale si trovava era finito nei campi tra Dossetto e Caorle, in provincia di Venezia.