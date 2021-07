Anna Tatangelo e un piccolo inconveniente su Instagram, la story super seducente rovinata da un ‘intruso’ inatteso.

Lanciatissima con il suo nuovo album ‘Annazero’ e letteralmente scatenata su Instagram con scatti a ripetizione, ma anche per Anna Tatangelo è il momento di riposarsi un po’.

La cantante si è mostrata davvero in gran forma di recente, dal punto di vista fisico e mentale. Una rinascita e una ripartenza che non erano scontate, dopo i momenti difficili a livello personale vissuti lo scorso anno.

Ma Anna ha confermato tutta la combattività che l’ha sempre contraddistinta e adesso risplende più che mai. Come detto, però, anche per una guerriera come lei è il momento di tirare un po’ il freno e concedersi qualche giorno di relax.

Si trova in questo momento in Puglia, sulle coste tarantine. Relax, sole e mare sono le parole d’ordine e infatti la Tatangelo ci ha già mostrato la sua forma assolutamente perfetta in costume. Ma ogni tanto, anche in vacanza qualche cosa va storto.

Anna Tatangelo, in posa sul lettino in costume ma qualcuno la disturba: cosa è successo

