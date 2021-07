Antonella Elia a bordo di un mezzo particolare con il suo Pietro-FOTO

La bella Antonella Elia ha condiviso una foto in sella ad un mezzo particolare che ha scelto per le sue vacanze

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Antonella Elia è apparsa su una moto insieme al suo Pietro, sono pronti a partire per le loro vacanze. Nella didascalia ha scritto:”Siamo pronti a partire per le nostre vacanze in moto! Ovviamente vi porteremo con noi in giro per la nostra splendida Italia! Seguiteci”. Anche nelle stories poi si mostrano entrambi con i caschi forniti di microfono per poter parlare durante il viaggio, o meglio litigare come dicono loro.

Antonella Elia tra amore e televisione

La Elia dopo il ritorno in televisione con Temptation Island ha avuto fortuna, infatti Alfonso Signorini l’ha scelta per fare l’opinionista al Grande Fratello Vip per due anni di seguito. Anche in amore alla fine con il suo Pietro tutto si è risolto dopo Temptation e sono più felici che mai. Al momento la Elia e Pietro si sono imbarcati per la loro destinazione di vacanza che è la meravigliosa Sardegna. Hanno infatti preso il traghetto con la moto. Nelle stories poi la Elia fa vedere che si sono sdraiati in spiaggia, ma mentre Pietro si rilassa lei già freme per andare in giro a cercare un posto dove dormire. Recentemente la Elia è stata intervistata nel programma Le Belve, dove ha parlato della sua recente eliminazione dal cast del Grande Fratello Vip.

Per due anni ha ricoperto il ruolo di opinionista al GF Vip accanto a Pupo, ma quest’anno la sua partecipazione non è stata rinnovata. Al posto della Elia a quanto pare, arriverà Adriana Volpe. Secondo la Elia c’è stato una sorta di complotto per eliminarla dai giochi. Sostiene che sono state dette alcune cose a scopo di farla fuori. E che quindi non dipenda dai suoi modi a volte troppo esagerati o da alcune critiche feroci che ha fatto nei confronti di alcuni concorrenti. Ma a quanto dice lei, alcune cose dette e non apprezzate dal pubblico le sono state suggerite da qualcuno in studio, proprio a scopo di toglierla dalla sua posizione. Tuttavia non se la sente di rivelare il nome di chi le abbia detto di dire alcune cose.

La Elia parla anche dei problemi con Mediaset dopo aver accettato anni fa un musical per Telemontecarlo. Le è costato il contratto di esclusiva con Mediaset che l’ha eliminata dalla possibili conduttrici di punta. Per il momento dunque non si sa quali saranno i nuovi progetti della showgirl in televisione. Staremo a vedere, ciò che è certo è che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip.